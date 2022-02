Depuis 2016, la société Mizrahi Developments s’attelle à la construction d’un immense centre commercial à Toronto. Deux jours après le démarrage des travaux, Apple a révélé qu’il prévoyait d’installer un Apple Store en plein coeur du centre baptisé The One. Ce projet d’Apple Store aurait désormais un gros coup dans l’aile : si l’on en croit en effet des informations du site canadien The Globe and Mail, Apple souhaiterait se retirer de la liste des boutiques de The One en activant l’une des clauses du contrat passé avec Mizrahi Developments afin d’éviter des pénalités.

La construction du centre aurait en effet accumulé énormément de retards avant et pendant la pandémie, une situation jugée intenable pour Apple. Mizrahi Developments se défend de toute faute et a donc décidé de porte l’affaire devant la justice afin d’obliger Apple à rester dans le projet : « [The One] subira un préjudice irréparable en perdant un locataire de classe mondiale qui était destiné à être le locataire clé d’un centre commercial de ce standing. Cela représente une perte qui ne peut pas être indemnisé en dommages-intérêts. »

Le maitre d’oeuvre de The One estime ne pas avoir dépassé les derniers délais de redémarrage des travaux qui avaient été acceptés dans un premier temps par Apple (soit le 31 octobre 2021) sans compter que ces délais étaient dus à la fois à la pandémie de Covid-19 et à une avarie de plomberie sur la zone des travaux. Un délai aurait aussi été accordé à Apple pou le choix de des immenses verrières de sa boutique.