Tango Gameworks s’apprête à lâcher son GhostWire : Tokyo sur PS5 (le jeu sortira un an plus tard sur Xbox Series). Le studio fondé par le grand Shinji Mikami (Resident Evil et Devil May Cry, c’est lui !), vient aussi de dévoiler, et c’est une sacré surprise, un jeu mobile free to play baptisé Hero Dice. si l’on s’en tient au très court trailer, il s’agira d’un RPG sur plateau avec une gestion des évènements à base de cartes et de lancers de dés. Les héros ainsi que les cartes peuvent être upgradées afin de gagner en puissance ou en efficacité. jusqu’à 4 joueurs peuvent s’associer pour venir à bout des boss les plus coriaces.

Pour rappel, les jeux de Tango Gameworks sont édités par Bethesda, qui lui même fait désormais partie de la division Microsoft Gaming depuis le rachat de Bethesda par Microsoft ! En d’autres termes, Hero Dice est en fait un jeu… de Microsoft. Le lancement du titre est prévu cette année, dans un premier temps au Japon uniquement…