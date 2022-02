Apple est à la septième place des entreprises qui ont obtenu le plus de brevets pendant l’année 2021 aux États-Unis selon IFI Claims. Le fabricant d’iPhone a obtenu un total de 2 541 brevets sur l’année au complet.

Plus de 2 500 brevets pour Apple durant 2021

Si l’on compare avec 2020, Apple a obtenu 250 brevets de moins en 2021, soit une baisse de 9% d’une année sur l’autre. Le groupe est ainsi derrière IBM, Samsung, Canon, TSMC, Huawei et Intel. Voici le top 20 :

IBM: 8 682 brevets obtenus

Samsung: 6 366

Canon : 3 021

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) : 2 798

Huawei : 2 770

Intel : 2 615

Apple : 2 541

LG : 2 487

Microsoft : 2 418

Qualcomm : 2 149

BOE : 2 135

Toyota : 2 028

Samsung Display : 1 975

Amazon : 1 942

Micron : 1 789

Sony : 1 683

Ford : 1 626

Google : 1 493

Ericsson : 1 387

Hyundai : 1 269

Si on prend en compte le nombre total de brevets obtenus et qui sont toujours valides à ce jour, Apple est à la 37e place du classement aux États-Unis avec 20 491 brevets. Samsung est loin devant avec 90 416 brevets. Microsoft, LG, Sony, Intel et Qualcomm font également mieux qu’Apple dans ce domaine.

Il est bon de noter qu’un brevet obtenu ne signifie pas obligatoirement qu’une entreprise va l’utiliser dans un produit public. Dans le cas d’Apple, un récent brevet a suggéré l’idée que de futurs AirPods pourraient vous identifier grâce à vos oreilles. Est-ce qu’Apple va réellement proposer ce système à l’avenir ? Peut-être. C’est en réflexion en tout cas.