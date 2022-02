Les films CODA et Macbeth ont chacun reçu des nominations pour les Oscars 2022, et cela pousse certaines personnes à regarder les films en streaming sur Apple TV+. Ces deux-là sont dans le top 10.

Un succès pour CODA et Macbeth sur Apple TV+

Selon JustWatch, CODA est actuellement le troisième film le plus regardé en streaming aux États-Unis. Il est devancé par Nightmare Alley et Belfast. Le fait d’être sur le podium est donc plus que notable.

Pour rappel, CODA est un remake américain du film français La famille Bélier. Il est nommé pour l’Oscar du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle (pour Troy Kotsur) et du meilleur scénario adapté. En France, la note des spectateurs sur AlloCiné est de 3,5/5. En comparaison, La famille Bélier obtient 3,9 sur 5.

De son côté, Macbeth est une nouvelle adaptation de Macbeth d’après William Shakespeare. Il est sixième au classement en streaming. Le casting du film comprend Denzel Washington et Frances McDormand. La note du public français est de 3,1 sur 5. Les nominations sont l’Oscar du meilleur acteur (pour Denzel Washington), des meilleurs décors et direction artistique, et de la meilleure photographie.

La cérémonie pour les Oscars 2022 aura lieu le 27 mars prochain. Il est certain que l’Oscar du meilleur film pour CODA serait la meilleure récompense pour Apple TV+. Ce serait un moyen de donner un coup de projecteur aussi bien au film qu’à la plateforme de streaming. En attendant les résultats, voici le top 10 des films les plus regardés en streaming en ce moment aux États-Unis :