Longtemps, le marché américain du mobile a été celui d’un duopole, Apple et Samsung bataillant au coude à coude pour la place de leader. Mais ça, c’était (bien) avant. Car depuis quelques trimestres, l’iPhone s’est largement détaché de ses concurrents directs, ainsi que le montre un tableau de Counterpoint Analytics. L’iPhone occupait ainsi 40% de Pdm aux Etats-Unis sur le Q3 2020, soit tout juste 10 points de Pdm devant les Galaxy de Samsung, mais l’écart s’est considérablement accru sur les trimestres suivants. L’iPhone occupait ainsi les 2/3 du marché américain lors du Q4 2020, très loin devant les 16% de Samsung ou les 3% de Lenovo. Le Q3 2021 reste le meilleur trimestre récent de Samsung, avec un écart de Pdm de « seulement » 13 points avec Apple. Dans tous les cas de figure, Apple fait cavalier seul en tête.

Loin derrière le duo de tête, Lenovo réussit tout de même une petite percée ; lors des Q2 2021 et Q4 2021, le fabricant chinois est même parvenu à briser la barrière des 10% de parts de marché (12%). OnePlus n’existe déjà presque plus à la quatrième place, avec seulement 2% de Pdm. Quant à la myriade des autres fabricants, ils doivent se contenter de miettes, de toutes petites miettes. Le groupe des « autres » représentait encore 24% de Pdm lors du Q3 2020, mais n’occupe plus que 8% de Pdm sur le Q4 2021.