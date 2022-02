Après DigiTimes, le leaker de l’encoche des derniers MacBook Pro donne à son tour de la voix. Le site Macrumors a récupéré de la même source jugée très fiable l’information selon laquelle Apple commercialiserait dès le mois de mars un nouveau modèle de MacBook Pro 13 pouces au design inchangé et équipé d’un processeur M2. Ce processeur de nouvelle génération disposerait du même nombre de cœurs CPU que le M2, mais de 10 cœurs de GPU, ce qui devrait suffire à améliorer sensiblement les performances.

En revanche, et contrairement aux modèles 14 et 16 pouces, l’écran de ce MBP 13 pouces ne serait pas ProMotion et ne disposerait pas d’une encoche (ce qui devrait en ravir certains). Pour rappel donc, le leaker de cette info est la même personne qui avait annoncé avec succès l’arrivée de l’encoche sur les nouveaux modèles de MacBook Pro, ce qui en fait plutôt une source sûre. A noter enfin que le journaliste Mark Gurman de Bloomberg avait lui aussi annoncé un modèle de MacBook Pro 13 pouces « M2 » pour cette année, mais sans préciser le mois de sortie.