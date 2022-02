La troisième bêta d’iOS 15.4, disponible dès maintenant, est l’occasion d’avoir de nouveaux filtres au niveau de l’application Podcasts. Apple continue donc d’améliorer son application, après plusieurs critiques d’utilisateurs.

Des filtres pour l’applications Podcasts sur iOS 15.4

Une fois qu’un podcast est sélectionné, l’application avec iOS 15.4 propose les filtres « Tous les épisodes », « Non lus » et « Téléchargés ». Cela va faciliter la tâche aux utilisateurs, notamment pour ceux qui veulent uniquement se focaliser sur les contenus non lus ou ceux déjà téléchargés. C’est un moyen de faire un tri.

Une autre nouveauté est la possibilité de choisir une saison spécifique d’un podcast, comme on peut le faire pour une série TV. Là encore, c’est un moyen de rapidement se focaliser sur un contenu en particulier, plutôt qu’avoir des dizaines et des dizaines de podcasts listés les uns à la suite des autres. À noter cependant que cette fonctionnalité nécessite un travail de la part des créateurs : ils doivent s’assurer d’avoir faire le nécessaire de leur côté. S’ils n’ont rien fait, alors tous les épisodes seront regroupés, comme s’il n’existait qu’une seule saison.

En parlant d’iOS 15.4, la troisième bêta ajoute un avertissement au niveau de l’application Réglages. Les utilisateurs sont invités à vérifier que les paramètres pour les informations de la fonctionnalité Appel d’urgence sont bons. Il s’agit juste d’un avertissement, il n’y a pas de nouveautés pour la fonctionnalité à proprement parler.