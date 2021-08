Apple propose depuis quelques semaines un service d’abonnement au niveau de son application Podcasts. Les créateurs peuvent ainsi facturer l’accès à leurs podcasts. Mais les créateurs en question critiquent le fonctionnement, estimant qu’Apple ne fait pas du bon travail.

(Encore) des soucis avec l’application Podcasts et les abonnements

Les créateurs de podcasts estiment que la plateforme d’Apple les a laissés tomber de diverses manières. Certains évoquent Apple Podcasts Connect, qui est le portail pour gérer les programmes, créer du contenu, accéder des outils et plus encore. Le portail dispose d’une interface confuse qui conduit souvent les créateurs à des erreurs. Ils sont donc obligés de régulièrement contacter Apple pour corriger le tir.

Un autre problème est l’application Podcasts disponible iPhone et iPad. Un bug sur le téléchargement automatique au début de l’été a eu un impact sur les téléchargements, avec ces derniers qui ont chuté de 31% selon Podtrac. Des utilisateurs ont ainsi manqué des épisodes parce que le téléchargement n’a pas eu lieu.

Parmi les autres critiques, il y a celle concernant les RSS et les abonnements payants de podcasts. Un créateur de contenus explique à The Verge qu’il met en ligne ses podcasts sur Patreon, chez Apple et son hébergeur, et qu’il pourrait finir par les proposer sur Spotify et d’autres services. Aucun de ces flux distincts n’est compatible avec les autres, de sorte que le flux RSS privé de Patreon ne peut pas être utilisé pour mettre en ligne automatiquement du contenu payant sur la plateforme d’Apple. Chaque épisode payant doit être publié manuellement.

Toujours dans les problèmes, le temps d’attente pour que le podcast apparaisse (réellement) sur la plateforme d’Apple. Cela peut pendre de longues heures, là où c’est quasiment instantané sur d’autres plateformes. C’est notamment le cas sur Patreon, selon un créateur de podcasts.

Pour rappel, l’application Apple Podcasts avait beaucoup été critiquée lors de plusieurs changements avec iOS 14.5. Apple a fait des ajustements avec iOS 14.6, mais cela ne suffit pas visiblement.