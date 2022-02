Une enchère est en cours avec une collection d’objets, dont un chèque signé par Steve Jobs et Steve Wozniak, les deux cofondateurs d’Apple. Le prix est actuellement de 23 582 dollars, les enchères se terminent le 18 mars.

Le cap des 20 000 dollars est atteint

Daté du 15 juillet 1976, le chèque de l’Apple Computer Company est établi à l’ordre de Kierulff Electronics pour un montant de 3 430 dollars. Le chèque a été émis le même mois que la démonstration par Steve Wozniak du premier prototype de l’Apple-1 à la Homebrew Computer Company de Palo Alto en Californie.

Selon RR Auction, la maison d’enchères qui supervise l’opération, le chèque a probablement été utilisé pour payer les pièces utilisées pour assembler le deuxième lot d’ordinateurs Apple-1.

Comme dit précédemment, l’enchère la plus importante pour l’instant est de 23 582 dollars. Il y a eu 14 enchères au total et l’offre suivante doit être au minimum de 25 941 dollars. On se doute bien que le prix final va être plus important qu’aujourd’hui sachant qu’il reste encore un mois. Au départ, le lot était estimé à 25 000 dollars.

Le chèque fait partie d’une vente thématique qui vise à retracer l’histoire des ordinateurs personnels à travers des documents et des objets. On y trouve des prototypes et des premiers exemples de souris d’ordinateur créés par Doug Engelbart, des prototypes de Pong provenant de la collection de son créateur Allan Alcorn et des appareils Apple originaux.