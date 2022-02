Superbe hack’n slash mâtiné de platformer-action, Bladed Fury fait enfin un détour sur iOS (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad), 3 ans après sa sortie sur PC. Développé par les studios NExT Studios et PM Studios, Bladed Fury se distingue par son gameplay ultra nerveux et aussi (surtout) par une direction artistique de toute beauté. Pour ne rien gâcher, la trame narrative sort des clichés du genre : le joueur incarne la princesse sexy Ji, injustement accusée du meurtre de son père, l’ancien roi du royaume.



Un méchant démoniaque prend le pouvoir en l’absence du défunt père et kidnappe au passage la sœur de Ji. Forcément, la belle princesse ne l’entend pas de cette oreille et entreprend un long run de vengeance pour sauver sa sœur, venger la mort de son père, laver son propre nom et rétablir la paix dans son royaume. Une superbe adaptation mobile d’un jeu de qualité « console/PC », ça ne se refuse pas, et encore moins à 5 euros.