Fatal Fury Special ACA NEOGEO (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est la version mobile d’un jeu de légende, et surtout de la seule licence qui dans les années 90 pouvait réellement rivaliser avec le monstre Street Fighter. Cette seconde mouture fait passer le nombre de combattants jouables de 3 à 8, avec en sus l’apparition de personnages iconiques pour la franchise, comme la très pulpeuse Mai Shiranui, le maitre de Taekwondo Kim Kaphwan ou bien encore le très badass et imposant Wolfgang Krauser. Le gameplay s’affine encore dans ce Fatal Fury Special, et reste en 2023 tout à fait agréable à pratiquer. Les coups s’enchainent vite et bien, les combos aussi, le tout avec une enrobage graphique qui, à l’époque du moins, était considéré comme une vraie claque visuelle.



La version mobile de ce titre culte de 1993 dispose de la fonction Quick-Save (sauvegarde automatique) et d’un joystick virtuel reconfigurable (et bien sûr sans publicité). A noter que les joueurs qui termineront le titre « avec des conditions spécifiques » verront apparaitre Ryo Sakazaki du tout aussi légendaire ART OF FIGHTING.