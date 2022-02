A ce rythme, l’intégralité du catalogue de la Neo-Geo sera disponible avant la fin de l’année sur nos iPhone. King of the Monsters (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), c’est un peu le « Rampage » de la Neo-Geo : le joueur doit en effet choisir un combattant parmi 6 monstres géants (dont un clone de Godzilla) et affronter successivement les monstres qu’il n’a pas choisi dans plusieurs grandes villes japonaises (dont la capitale Tokyo bien sûr). Forcément, vu la taille des bestiaux, les combats se soldent par la destruction d’une bonne partie de la ville. Contrairement à Rampage cependant, l’objectif est bien ici de se défaire de son adversaire et non de démolir tout de ce qui se présente sous vos grosses pattes.



Cette version ACA Neo-Geo bénéficie aussi d’options d’écran, du classement en ligne et de la personnalisation du pad virtuel, sans oublier la sauvegarde rapide. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, dont un mode deux joueurs.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.