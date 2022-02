Les JO d’hiver se déroulent actuellement en Chine. Le studio nWay n’a pas loupé l’occasion de capitaliser sur l’évènement avec Olympic Games Jam Beijing 2022 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) un jeu d’épreuves de glisse (et seulement de glisse) qui permet d’affronter d’autres joueurs en ligne. Courses en ski, monoski ou luge, épreuves de tremplin ou de slalom, en multijoueurs ou en solo, il y a de quoi faire, même si l’on peut largement regretter l’aspect très fade de la DA et de la réalisation en général (ça lague pas mal à Pékin). L’un des points forts du titre n’est pas sa jouabilité mais les grandes possibilités de customisation de l’avatar jouable, que l’on peut vraiment habiller de toutes les façon possibles et imaginables.

La grande surprise en revanche c’est la présence… de NFTs, sous la forme de pin’s à gagner lors de certaines épreuves, NFTs que l’on pourra donc vendre par la suite sur une plateforme dédiée (le studio prend sa commission au passage). On ne pense vraiment pas que du bien de cette financiarisation du jeu vidéo, mais il est bien compliqué d’avancer contre le vent des tendances du moment.