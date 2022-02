Dire « L’iPhone se déprécie moins vite que les flagships sous Android » est presqu’une Lapalissade, mais il est parfois bon de rapeller à quel point cet écart de dépréciation est important, chiffres à l’appui si possible. Si l’on en croit en effet BankMyCell qui a mené sa petite enquête, un iPhone ne perdrait, en moyenne, « que » 48 % de sa valeur initiale 4 ans après son lancement. Sur la même période, un flagship Android dégringolerait à seulement 20% de sa valeur initiale, et un smartphone Android d’entrée ou de moyen de gamme ne vaudrait plus que 10% de son prix initial à la revente ! Au bout d’à peine un an, la douche est déjà froide du côté d’Android, un flagship Android haut de gamme perdant déjà près du tiers de sa valeur, l’iPhone limitant largement la casse avec une baisse de tarif (à la revente) de seulement 14%.

Seule exception à cette quasi « règle », l’iPhone SE de 2020 aurait perdu 38,32 % de sa valeur seulement 8 petits mois après son lancement ! Mal positionné face aux modèles d’entrée de gamme des iPhone « premium » et sans Face ID, ce modèle n’a finalement pas séduit les acheteurs potentiels et encore moins les acheteurs de « seconde main ». BankMyCell note enfin que l’iPhone 13 semblerait encore mieux résister à la décote.