La commercialisation des premiers Apple 1 s’est accompagnée d’un mystère. Sur chacune des cartes-mères de ces machines historiques se trouve en effet un numéro de série écrit directement au feutre. Steve Wozniak a toujours assuré ne pas être l’auteur du numéro de série, tout comme Steve Jobs. Les deux compères étaient pourtant des suspects logiques : Steve Wozniak est le concepteur de la CM de l’Apple 1 tandis que Steve Jobs a participé à l’assemblage. Paul Terrell, le propriétaire de la boutique Byte Shop et premier commanditaire d’une cinquantaine d’Apple 1, affirme n’y être pour rien. Mais alors, qui ?

Achim Baqué, à qui l’on doit le registre le plus complet de tous les Apple 1 disponibles, a voulu en avoir le coeur net. Ce dernier a fait appel aux services de PSA, l’une des sociétés leader dans l’analyse et l’authentification de textes manuscrits. Cette société basée en Californie ne pouvait pas se satisfaire de simples photos de textes écrits de la main des deux Steve, et a donc travaillé à partir de véritables messages écrits (fournis par Daniel Kottke, un ami proche de Steve Jobs) ainsi que de deux cartes mères d’Apple-1.

Au bout de trois mois d’une analyse extrêmement fouillée, PSA a rendu sa conclusion définitive : Steve Jobs serait bien l’unique auteur du numéro de série écrit à la main sur chaque carte-mère d’Apple 1. En d’autres termes, tous les Apple 1 sont en quelque sorte « signés » par Steve Jobs, ce qui ne manquera sans doute pas de faire monter les prochaines enchères…