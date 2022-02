Wylde Flowers, c’est un peu le grand mix pour casus : du farm-game, du Sim-life , du Harry Potter-like (et light), le tout enrobé dans une aventure toute gentille. Pas de violence ici, pas de challenge aussi, mais ce genre de titre à l’ambiance doucereuse a souvent la capacité à vous voler du temps de cerveau disponible pour des raisons assez obscures par ailleurs. La myriade des petites activités proposées (pêche, exploration, sorts, gestion du potager et de la ferme, rencontres avec de gentils voisins, un brin d’aventure et même de romance) se montre souvent addictive, même si c’est le genre de jeu que l’on pratiquera surtout dans la salle d’attente du médecin ou pendant le trajet du métro.



Pour ne rien gâcher, la réalisation de ce Wylde Flowers est plutôt plaisante, même s’il ne faut pas s’attendre à faire chauffer le GPU intégré de nos iPhone 13. Wylde Flowers est disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade (4,99 euros/mois).