Adorable et malin, Nekograms+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) propose aux joueurs de faire dormir de petits chats mignons dans des environnements très japonisants, une tâche qui ne sera pas si facile que cela à remplir. Car Nekograms est avant tout un puzzle game : les petits chats ne dorment que sur des coussins et il faudra faire coulisser les chats sur les coussins (ou les coussins sous les chats), sachant que les chats peuvent uniquement bouger dans le sens horizontal tandis que les coussins bougent dans le sens vertical. Rajoutez à cela que certains chats bien allongés prennent la place de deux coussins, et vous comprenez que ce Nekograms+ passe assez vite du jeu à l’ambiance chill au puzzle game férocement prise de tête !

La réalisation d’ensemble est à l’image du gameplay : épurée et élégante. Très chouette aussi, le nombre de races de chats différentes que l’on aura à manipuler. Un joli concept très bien mis en valeur ici. Nekograms+ est immédiatement disponible dans le service par abonnement Apple Arcade.