La docu-série en 4 parties Le Dilemme Lincoln est disponible sur Apple TV+. Ce docu bien dans l’air du temps nuance considérablement l’image héroïque d’Abraham Lincoln et dévoile quelques uns des côtés sombres du « grand émancipateur », de nombreuses images d’archives à l’appui. Quant à la question de savoir quel sens il peut y avoir à interpréter les propos controversés d’un homme du 19ème siècle avec notre grille de lecture du 21ème siècle, et sachant que ce dernier a poussé au vote du 13ème amendement qui le 31 janvier 1865 a aboli l’esclavage aux Etats-Unis, il faudra regarder la docu-série pour se faire un avis !



Outre cette seconde sortie du jour (avec l’excellent Severance), Apple a aussi « teasé » l’arrivée prochaine de nouveaux épisodes de The Problem with Jon Stewart, l’émission de société dirigée par l’ancien présentateur vedette. Jon Stewart sera donc de retour le 3 mars prochain, et l’émission sera accompagnée de son podcast dédié.