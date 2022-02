Ces derniers jours, un bug a existé au niveau d’iMessage et plus exactement du partage de liens Twitter. L’aperçu de la messagerie d’Apple retirait la première lettre (et parfois même la dernière) sans que l’on sache réellement pourquoi.

Le T de Twitter a disparu de l’aperçu du lien généré par iMessage

Fin du bug entre iMessage et l’aperçu des tweets

Ce bug avec iMessage et les liens Twitter était déjà une réalité la semaine dernière, et il a fallu attendre ce week-end pour qu’un correctif soit mis en place. Nous ne savons pas pour l’instant si le problème venait d’une modification opérée par Twitter ou par Apple.

L’avantage est que la correction n’a pas nécessité de mise à jour d’iOS, de macOS ou de watchOS. En effet, le correctif a pu être déployé directement au niveau des serveurs et les utilisateurs n’ont rien eu à faire pour l’obtenir. Celui-ci s’est automatiquement appliqué et l’aperçu des tweets fonctionne correctement.

Vous l’avez donc compris : l’affichage de tweets via iMessage se fait une nouvelle fois normalement. Nous avons testé de notre côté et tout va bien. Si ce n’est pas le cas chez vous, essayez de redémarrer votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch. Mais cette étape ne devrait normalement pas être nécessaire.