Après bien des aménagements, Truth Social, l’app de réseau social de Donald Trump, a été acceptée dans l’App Store US (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Si le contenu de l’App n’a donc pas fait (encore) bondir les lutins de l’App Store, on se demande tout de même ces derniers n’avaient pas pris des vacances au moment de contrôler la partie technique de l’app. Truth Social cumule en effet les bugs de façon risible depuis son lancement, et nombre d’utilisateurs notent qu’il est même impossible de renseigner un nouveau compte.

Very stable start for Truth Social pic.twitter.com/9ey6G9LoOr — James Titcomb (@jamestitcomb) February 21, 2022

Au delà de ces gros pépins techniques, on note que Truth Social signe le retour de Donald Trump à la vie publique « numérique » depuis son bannissement de presque toutes les plateformes sociales suite aux émeutes du Capitole. Gageons que l’app a du être placée sous une surveillance serrée par Apple, et que le moindre gros dérapage vaudra sans doute à Truth Social le même destin funeste qu’à la messagerie Parler. Pour rappel, l’app ultra conservatrice avait été bannie de la totalité des boutiques d’apps après que les premiers éléments de l’enquête aient dévoilé que nombre de participants aux émeutes du Capitole échangeaient via la messagerie.