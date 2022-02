C’est parti pour l’iPhone 14 ! Comme à chaque fois vers la mi-février, les fournisseurs d’Apple se mettent en branle afin de mettre à l’épreuve la supply chain du prochain modèle d’iPhone. Si l’on en croit le site UDN, Apple aurait do c démarré la phase de production d’essai de l’iPhone 14, qui consiste à produire le futur modèle en petites quantités, l’objectif étant ici de « caler » les fournisseurs et de régler les derniers détails (paramétrage et réglage des machines outils par exemple). C’est aussi durant cette phase que l’on règle les problèmes de dernière minute, ceux qui apparaissent en conditions réelles de production et qui n’avaient pas été prévus lors de la planification du projet.

A noter que Luxshare ne serait pas présent lors de cette phase d’essai de l’iPhone 14 Pro, ce qui semblerait indiquer que le fournisseur pourrait être peu ou pas du tout impliqué dans la production finale de ce modèle (mais il sera bien sur la supply chain de l’iPhone 14). Pour rappel, et si l’on s’en tient aux rumeurs, l’iPhone 14 se déclinerait en 4 modèles (deux iPhone 14, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max), mais il n’y aurait plus d’iPhone 14 mini. Les deux gammes se distinguerait sur quelques détails : une taille d’écran un peu plus grande sur les modèles Pro, 8 Go de RAM sur ces mêmes modèles et un bloc photo plus fourni du côté de l’iPhone 14 Pro (dont peut-être un capteur principal 48 megapixels et un capteur à gros zoom télescopique).

Les iPhone 14 et 14 Pro partageraient cependant de nombreuses spécifications en commun : les capteurs photos ne dépasseraient quasiment plus du boitier sur les deux gammes, l’encoche disparaitrait au profit d’une caméra à poinçon (les capteurs Face ID seraient placés sous l’écran), le WiFi 6E ferait son introduction, et bien sûr, les deux modèles seront motorisés par le très puissant processeur A16. La grosse surprise pourrait finalement venir du tarif. Ming Chi Kuo prévoit ainsi une baisse de prix assez drastique sur les deux gammes.