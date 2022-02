Apple compte étendre sa présence en Corée du Sud avec l’ouverture de deux nouveaux Apple Store. Les enseignes seront à Séoul, à savoir la capitale. Apple connait déjà le pays de Samsung et de LG puisque le groupe compte déjà deux boutiques sur place.

Le site d’Apple indique une recherche en cours pour les employés des futures boutiques à Séoul. Voici la description de l’offre d’emploi :

Les Spécialistes apportent de la vie et de l’enthousiasme aux produits Apple en proposant les bonnes solutions et en laissant les clients les essayer. Nous voulons que l’Apple Store s’engage à offrir une expérience client qui nous distingue des autres entreprises. Cela commence par l’identification des besoins de vos clients et, avec le soutien des membres de l’équipe du magasin, les guider vers le produit qui convient à leurs besoins. Chaque jour est une occasion de transformer les visiteurs des Apple Store en clients Apple fidèles.