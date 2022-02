Le dernier Apple Store au Royaume-Uni a vu le jour en 2014, il s’agissait d’une boutique à Edinburgh en Écosse. Voilà qu’Apple en ouvrir une nouvelle de l’autre côté de la Manche, une première en huit ans.

Apple a commencé à embaucher du monde pour un Apple Store qui ouvrira ses portes à Londres. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur la localisation précise de la boutique, le site du fabricant indiquant seulement la mention « London-UK ».

Voici l’exemple d’une offre d’emploi pour la boutique en question :

Aimez-vous la sensation d’encourager les autres ? En tant que Spécialiste, vous contribuez à créer l’énergie et l’enthousiasme autour des produits Apple, en proposant les bonnes solutions et en mettant les produits entre les mains des clients. Vous comprenez que l’Apple Store a pour mission d’offrir une expérience client unique en son genre. Cela commence par la découverte des besoins des clients. Et avec le soutien des membres de l’équipe du magasin, vous faites correspondre ces besoins aux bons produits. Chaque jour est une occasion pour vous de transformer un autre visiteur de l’Apple Store en un client Apple fidèle.