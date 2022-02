Rares sont les jeux vraiment cultes, mais Final Fantasy VI en fait incontestablement partie. Final Fantasy VI Pixel Remaster, la version remastérisée du jeu de 1994, se dévoile enfin un peu plus en détails avec un trailer de gameplay plutôt rassurant. On regrette tout de même le lissage et les contours noircis des personnages et des monstres, qui font perdre un peu du charme de la DA initiale, mais l’ensemble a l’air au moins respectueux du matériau d’origine (c’est un remaster, pas un remake, nuance…). On note tout de même que Square Enix a fait un effort particulier sur la superbe scène de l’Opéra, « magistralement réinventée avec de nouvelles voix et une nouvelle animation ».

Final Fantasy VI Pixel Remaster sera disponible dans l’App Store le 24 février au prix de 17,99 euros. Il est possible de précommander le jeu à cette adresse. Bien entendu les épisodes antérieurs (FF, FF II, FF III, FF IV et FF V) sont déjà tous disponibles dans l’App Store dans leur version Pixel Remaster.