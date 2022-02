Apple est bien conscient des risques à présenter ses appareils comme des outils « médicaux ». Même si l’Apple Watch « sauve des vies » pour reprendre l’expression consacrée, cela n’en fait pas pour autant un appareil médical au même titre qu’un stéthoscope. Le Docteur Sumbul Desai, Vice President of Health chez Apple (division Santé), est venue clarifier certaines choses à ce sujet dans un entretien accordé au youtubeur Rene Ritchie.



Au delà du rappel désormais classique sur les mesures de sécurité et de confidentialité au coeur des produits orientés « santé » d’Apple, Sumbul Desai explique que la firme de Cupertino se préoccupe principalement de l’état global de « forme » de l’utilisateur (d’où le Ring d’activité de l’Apple Watch) et du bien être général de ce dernier, et non des aspects directement curatifs, qui sont l’apanage de la médecine. Cette précision utile se mue en discours marketing lorsque la VP en appelle à changer notre vision sur la santé (la prévention des maladies n’a rien de révolutionnaire), mais au moins, Apple ne prétend pas que ses produits remplacent la visite annuelle chez le médecin, ce qui n’est déjà pas si mal.

Le Dr Desai a aussi détaillé dans cet entretien la façon dont Apple aborde la mise au point de nouvelles fonctionnalités de santé. Ces fonctions doivent en effet répondre à trois questions clefs :

Comment s’ancrent-elles dans la science?

Sont-elles techniquement réalisables ?

Comment peut-on les proposer dans une conception réfléchie et significative qui aura un impact sur un utilisateur ?