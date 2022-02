L’excellent YouTubeur MrWhoseTheBoss a passé au crible l’autonomie de quelques uns des flagships haut de gamme les plus récents. On retrouve donc dans les starting blocks le Pixel 6 Pro, le Xiaomi 12 Pro, le Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 13 Pro Max, et le Galaxy S22 Ultra, qui est aussi le dernier arrivé sur le marché. Après une longue série de tests intensifs (surf, jeu, manipulation de fichiers, apps de traitement d’images, etc), le verdict est implacable : l’iPhone 13 Pro Max laisse la concurrence (très) loin derrière en terme d’autonomie.



Le Pixel 6 Pro est le premier smartphone à rendre l’âme après 7 heures et 6 minutes d’utilisation, suivi par le Xiaomi 12 Pro (7 heures et 34 minutes), et… le Galaxy S22 Ultra (8 heures et 8 minutes), qui fait donc un peu moins bien que son prédécesseur (8 heures et 15 minutes). Quant à l’iPhone 13 Pro Max, l’increvable smartphone d’Apple ne rend les armes qu’après 10 heures et 27 minutes, soit 2 heures et 12 minutes en plus que le plus autonome des smartphones Android actuel ! Et dire que l’iPhone était encore considéré il y a peu comme un mauvais élève dans ce domaine…