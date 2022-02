Zen Pinball Party continue d’être une sacré affaire sur Apple Arcade comparativement à son homologue free-to-play sur l’App Store où il faut acheter chaque nouvelle table. Déjà fort de quatorze tables de flipper franchement bien fichues (tables à licences, créations et remakes numérique de célèbres tables Williams), Zen Pinball Party accueille aujourd’hui sa quinzième table gratuite, la Biolab. Si cela vous dit quelque chose c’est parfaitement normal puisqu’il s’agit ici du remaster de l’une des tables originelles du jeu Zen Pinball FX2 qui était sorti dans l’App Store… en 2010 !

La table Biolab a pour décor le laboratoire d’un savant fou, avec notamment des créatures mutantes dans des flacons. Les petites animations sont toujours au top (une constante chez Zen Pinball) et on enchaine les parties avec un énorme plaisir. La table n’est pas la plus difficile à maitriser mais il faudra tout de même bien batailler pour récupérer les trois étoiles (qui permettent de débloquer des mini jeux au passage).