Hier en fin d’après midi, le braquage d’un Apple Store à Amsterdam a pris une tournure encore plus dramatique lorsque le braqueur s’est replié dans la boutique en prenant en otage plusieurs employés ainsi que des clients. Tout s’est enfin terminé aux alentours de 23 heures, lorsque le malfrat a été maitrisé alors qu’il tentait une nouvelle sortie. Toutes les personnes qui étaient retenues en otage sont alors sorties saines et sauves de l’Apple Store.

Face à ce dénouement heureux, Apple a tenu à réagir, tout d’abord en rappelant que le personnel et les clients se portaient bien « après cette expérience terrifiante ». « Nous tenons à remercier les forces de l’ordre locales pour leur travail exceptionnel », poursuit le communiqué d’Apple. « […] Nos équipes et nos clients ont agi rapidement et ont fait preuve d’une force et d’une détermination incroyables aujourd’hui, et nous sommes très reconnaissants du soutien et de l’attention qu’ils se sont mutuellement témoignés dans des circonstances aussi difficiles. »

Pour rappel, chaque année, les Apple Store font l’objet de plusieurs tentatives de cambriolage. Apple dispose de plus de 500 Apple Store répartis dans de nombreux pays à travers le monde.