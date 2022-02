Apex Legends Mobile, le FPS-battle royale de Respawn, se rapproche de l’App Store. En fait, le jeu est quasi terminé et a fait l’objet d’une bêta fermée à la fin de l’an dernier. EA va bientôt lancer le titre en free-to-play dans une dizaine de pays, soit en Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Philippines, Indonésie, Mexique, Pérou, Argentine et Colombie. Ce « soft launch » permettra d’évaluer les besoins en charge serveurs avant de passer au lancement mondial qui devrait donc intervenir d’ici quelques mois tout au plus.

Un temps pressenti pour faire de l’ombre à PUBG et surtout à Fortnite, Apex Legends a fini par rentrer dans le rang malgré une communauté de joueurs très active. Le lancement de la version mobile pourrait redonner un gros coup de boost au titre, mais la lenteur du développement dans le contexte de la pandémie abouti au fait regrettable que la version mobile d’Apex Legends sortira à un moment où le jeu ne fait plus le moindre buzz, et en plus dans une année particulièrement chargée en jeux de qualité (à commencer par Elden Ring qui sort dans deux jours). C’est dommage, mais après tout, un « simple » problème de timing n’est pas forcément ce qui arrive de plus grave chez les studios d’EA ces derniers temps…