Apple TV+ et Skydance ont récemment signé un accord pour des contenus et celui-ci est présenté comme étant l’un des plus importants à Hollywood, indique Variety.

Apple TV+ et Skydance, un accord qui se fait remarquer

L’accord entre Apple TV+ et Skydance ressemble à un « put deal », c’est-à-dire un arrangement de plus en plus rare à Hollywood qui implique qu’un distributeur (Apple TV+ dans le cas présent) soit obligé de sortir les films choisis par son partenaire (Skydance ici).

Grâce à ce partenariat, Skydance produira au moins deux films par an avec un budget de 125 millions de dollars. En outre, le studio pourra gagner jusqu’à 25 millions de dollars par film. Les films de Skydance ne sortiront pas forcément au cinéma et pourraient bien être des exclusivités en streaming.

Matt Dentler, responsable de l’activité des films chez Apple, et les responsables de Skydance travaillent ensemble pour identifier les films qui répondront aux critères pour avoir deux long-métrages par an. Le studio bénéficie d’un accord avantageux puisqu’il conservera les droits d’auteur sur toute la propriété intellectuelle qu’il produit par l’intermédiaire d’Apple. Les deux sociétés partageront les revenus en aval et il est possible qu’Apple obtienne des bénéfices supplémentaires.

Pour information, Netflix et Amazon Prime Video voulaient au départ obtenir cet accord. Mais Apple a réussi à mieux négocier, d’où l’accord à l’arrivée. Cela a un peu surpris du côté de Hollywood, l’industrie du cinéma pensait réellement qu’Amazon allait réussir à nouer l’accord. Mais ce ne fut pas le cas.