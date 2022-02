Apple a visiblement loupé le coche quelque part avec Le Peuple Loup (titre original Wolfwalkers), le superbe film d’animation de Tomm Moore (Le Chant de la Mer, Brendan et le Secret de Kells). Le film produit par Apple (Apple Originals Film) était sorti dans les salles françaises en 2020, une décision qui obligeait à respecter la fameuse chronologie des médias et donc à patienter au moins 30 mois supplémentaires pour l’arrivée dans Apple TV+. Le film pouvait aussi être proposé à la vente 4 mois après son exploitation en salles, mais il semblait acquis que la firme de Cupertino privilégierait son service par abonnement.



Surprise donc, Le Peuple Loup est disponible ce jour à la vente dans l’iTunes Store français, mais reste absent d’Apple TV+ (ce qui est cependant logique selon l’ancienne règle de la chronologie des médias). Sachant qu’Apple pouvait commercialiser son propre film dès le 16 avril 2021, on comprend mal ce qui justifie cette stratégie, d’autant que le film n’est même pas annoncé dans les programmes à venir sur Apple TV+ (il pourrait théoriquement arriver sur la plateforme le 16 mai 2022).

Bref, un imbroglio qui étonne, et qui est réellement dommageable : Le Peuple Loup est en effet un pur chef d’oeuvre, récompensé de 5 Annie Awards, et ce n’est pas vraiment comme si Apple TV+ croulait sous les films originaux de ce niveau de qualité… Encore plus étrange, la page française du film est bien présente sur Apple TV+. Mystère…