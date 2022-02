La réparation de Face ID sur les iPhone va être un peu plus simple en Apple Store puisque les employés pourront faire une réparation sans changer tout le téléphone. Ce sera bientôt en place selon MacRumors.

Du mieux pour la réparation de Face ID

Apple a déclaré que les techniciens agréés auront bientôt accès à une nouvelle pièce de rechange pour la caméra TrueDepth contenant tous les modules de Face ID et du capteur frontal, ce qui permettra de réparer l’iPhone dans son intégralité. Apple a fait savoir que cette mesure contribuera à réduire le nombre de réparations d’iPhone au complet, dans le cadre de l’engagement de la société à réduire l’empreinte carbone de ses produits. Cela concernera les iPhone XS et modèles plus récents.

Face ID a fait ses débuts sur l’iPhone X en 2017. Mais ce modèle n’a pas le droit au nouveau traitement pour la réparation. Comme dit précédemment, cela concerne les iPhone XS et modèles plus récents. Il n’est pas précisé pour pourquoi l’iPhone X est exclu de la liste.

Le changement « simplifié » de Face ID sur les iPhone sera prochainement disponible en Apple Store et chez les réparateurs agréés Apple. Mais il n’y a pas encore une date précise.