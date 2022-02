Sony annonce du nouveau concernant la PS5 et l’usage de l’application mobile PlayStation, avec la possibilité de partager facilement les captures d’écran, ainsi que les vidéos.

L’application PlayStation permet maintenant aux joueurs de voir les clips, de les télécharger sur leurs smartphones et de les poster facilement sur les réseaux sociaux. Il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement au PlayStation Plus pour l’utiliser. Sony a précisé dans une FAQ suite à l’annonce que « vos captures sont stockées pendant 14 jours sur les serveurs cloud de SIE afin de les mettre à votre disposition via l’application PlayStation ».

Les captures de jeu permettent aux joueurs de prendre un bref instantané ou d’enregistrer une vidéo de leur dernière partie. C’est l’idéal pour partager les grands moments où vous avez réussi une fantastique série de tirs ou les moments loufoques d’une campagne solo que vous souhaitez partager avec vos amis.

We’re gradually rolling out the ability to share your PS5 game captures through PS App in more regions! Americas are first up, with more countries next month. Details: https://t.co/yskER3hn8t pic.twitter.com/8sfrm6PZZj

— PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022