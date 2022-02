L’App Store reste une formidable machine à cash, et son homologue Google Play peine à atteindre des niveaux similaire de rentabilité malgré une base installée deux fois supérieure (3 milliards de terminaux actifs pour Android contre 1,5 milliard pour iOS/iPadOS). Sensor Tower s’est une nouvelle fois penché sur les apps non-ludiques qui ont dégagé le plus de revenus sur les deux plateformes en 2021, et le constat est sans appel.

Sans surprise, YouTube, Tinder ou Disney + sont présents dans le top 10 des apps qui ont dégagé le plus de chiffre d’affaires l’an dernier

En 2021, les 100 apps (hors jeux) les plus rentables de l’App Store ont dégagé un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars, contre 4,8 milliards de dollars pour les apps les plus rentables du Google Play Store. Le chiffre d’affaires comprend ici les ventes directes d’apps mais aussi les achats in-apps ou les abonnements. L’écart de revenus est similaire aux Etats-Unis (6 milliards de dollars pour les apps les plus rentables de l’App Store, contre 2,6 milliards sur le Play Store).

Sensor Tower note en revanche que la croissance des revenus est plus faible sur l’App Store (+31%) que sur le Google Play Store (+78%). L’écart est grand entre les deux boutiques, mais il se réduit.