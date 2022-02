Apple News s’améliore au Canada en ajoutant l’actualité locale. C’est une réalité aux États-Unis depuis octobre dernier et voilà maintenant que c’est disponible dans un nouveau pays.

Plusieurs médias canadiens avec du contenu local vont être présents dans Apple News. Il est notamment question des de CTV News, Toronto Star, La Presse et Narcity pour ne citer qu’eux. Ce sera au départ disponible à Toronto et à Montréal. On peut se douter qu’Apple va ajouter d’autres villes au fil des mois.

Apple News’ curated local news experience is now available in Canada, starting with:

🍁 Toronto: https://t.co/gCQjUaNgBa

⚜️ Montreal: https://t.co/LepOLr0LRN

Includes CTV News, Toronto Star, La Presse, Narcity, etc

🗞 More cities: https://t.co/cwY3tGkUPL

How do you like it?

— Rene Ritchie (@reneritchie) February 24, 2022