Intel n’a pas abandonné l’objectif de concurrencer les puces Apple Silicon sur le terrain de la dépense énergétique. Même si les Core i9 pour portables sont un poil plus puissant que les M1 Max, leur TDP compris entre 100 et 200 W reste loin des perfs énergétiques de l’Apple Silicon. Mais la firme de Santa Clara a un plan, ainsi que le dévoile le leak de la feuille de route du fondeur américain. Ce document dévoile les objectifs de la 15ème génération de CPU, les processeurs Arrow Lake, dont le lancement serait donc prévu au mieux à la toute fin de l’année 2023 et probablement en 2024.

Les processeurs Arrow Lake seraient fabriqués en 3nm par TSMC, le fondeur taiwanais qui produit déjà en masse les puces des iPhone, des iPad et des Mac. Cette finesse de gravure permettrait à Intel de franchir une étape concernant l’efficience énergétique de ses puces. Il n’en reste pas moins que d’ici 2024, Apple en sera alors à une 3ème voire à une 4ème génération de processeur Mx. Il ne faudrait donc pas qu’Intel ait deux batailles de retard au moment de rentrer de plein pied dans la bataille des SoC à la fois puissants et économes…