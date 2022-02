C’est la grosse rumeur de ces derniers jours : Apple développerait un MacBook à écran pliable et tactile, une sorte d’hybride entre le Mac et l‘iPad Pro. Ce nouveau modèle de Mac pourrait disposer d’un écran 20 pouces (une fois déplié bien sûr), la partie inférieure de l’écran (en mode Mac) pouvant servir de clavier tactile ou de zone de saisie pour un stylet (l’Apple Pencil serait bien entendu compatible avec le bouzin). Le designer De Rosa a pris la balle au bond et réalisé un rendu 3D de ce premier MacBook pliable. Une fois plié, le design serait finalement assez proche de celui d’un MacBook actuel, mais les ressemblances s’arrêteraient là car une fois déplié… « ceci est une révolution ! ».

Le MacBook pliable garderait une zone physique pour la saisie sous la forme d’un large trackpad, et s’utiliserait en mode Mac (angle d’ouverture variable) ou en mode iPad, avec l’écran totalement à plat. Au vu du prix actuel des MacBook Pro, on imagine avec peine le niveau de tarif que pourrait atteindre un tel monstre.

D’autres rendus 3D sont visibles à cette adresse.