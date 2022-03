Apple Arcade va enrichir son catalogue en mars avec l’ajout de quelques jeux, dont Monument Valley 2+ et Alto’s Adventure. Il y en aura également d’autres, dont Shadow Blade+ et Pocket Build+.

Monument Valley 2+ sera une édition comprenant un chapitre que le développeur Ustwo Games a ajouté pour promouvoir la préservation des forêts. Mais le jeu lui-même sera identique à celui que l’on peut déjà acheter au prix de 4,99€ sur l’App Store. Son arrivée sur Apple Arcade aura lieu le 11 mars.

Guidez une mère et sa fille le long d’une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.

Digne successeur du titre ayant remporté les Apple Design Awards 2014, Monument Valley 2 met en scène une nouvelle aventure dans un monde magnifique et irréel. Aidez Ro à faire découvrir à sa fille les mystères de la vallée, explorez des environnements merveilleux et manipulez l’architecture des niveaux pour les aider à poursuivre leur chemin.