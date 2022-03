CODA casse la baraque. Après les deux SAG Awards récoltés il y a quelques jours, on vient d’apprendre que l’adaptation américaine de La Famille Bélier a aussi remporté 4 Awards de la Hollywood Critics Association, dont l’Award du meilleur film de l’année. CODA repart aussi avec les trophées du HCA Spotlight Award, du meilleur scénario adapté (Siân Heder), et du meilleur second rôle masculin pour Troy Kotsur.

Pour rappel, l’acteur qui incarne le père malentendant dans le film est réellement malentendant dans la vie. Lors des SAG Awards, Troy Kotsur était même devenu le premier acteur malentendant à recevoir un prix d’interprétation, ce qui est tout à fait normal au vu de la prestation bouleversante de Kotsur en père de famille dépassé par les ambitions de sa fille.

L’accumulation de prix pour CODA pourrait être de bon augure pour les Oscars, où le métrage est nommé dans la catégorie reine du meilleur film de l’année. CODA est disponible dans service par abonnement Apple TV+.