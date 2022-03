Plans (la version française d’Apple Maps) gagne une fonction qui était particulièrement attendue. Sous iOS 14.5, il est désormais possible de signaler des accidents en France et en Belgique, une fonction qui était déjà active aux Etats-Unis, en Chine et depuis peu aux Pays-Bas et en Allemagne. Lors du choix d’un itinéraire dans Plans, le petit onglet en bas à droite permet désormais de Signaler un incident, puis de choisir entre la notification d’un accident ou d’un danger sur la route.

On note que la liste des éléments que l’on peut signaler sur Plans est beaucoup plus limitée que celle que l’on trouve aux Etats-Unis voire même en Belgique, à cause bien sûr des différences de législation entre ces pays et la France. Ainsi, Apple Maps (Plans) permet de signaler un radar aux Etats-Unis et en Belgique, ce qui n’est pas autorisé en France.