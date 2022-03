Apple TV+ dévoile faire équipe avec une longue liste de professionnels de l’enfance ou de l’éducation pour la production de ses programmes jeunesse.« Alors que nous continuons à élargir notre liste (de partenaires, Ndlr) et à nous associer aux conteurs de classe mondiale d’aujourd’hui, nous sommes réellement inspirés par notre collaboration avec un groupe exceptionnel d’acteurs du changement passionnés par l’idée de donner aux enfants les outils dont ils ont besoin pour laisser le monde meilleur qu’ils ne l’ont trouvé. » déclare ainsi Tara Sorensen, responsable de la programmation pour enfants chez Apple TV+.

Apple rappelle dans son communiqué que nombre de programmes jeunesse d’Apple TV+ sont déjà réalisés avec des professionnels du secteur de l’enfance. Certaines collaborations suscitent toutefois un peu plus de perplexité : « La série « Stillwater », lauréate des prix Peabody et Daytime Emmy, a été créée en collaboration avec Mallika Chopra, auteure et PDG de Chopra Global, une entreprise de santé à l’intersection de la science et de la spiritualité. Les créateurs de « Stillwater » se sont associés à Chopra afin d’imaginer et proposer une série qui enseigne aux enfants comment être plus attentifs et méditatifs, et comment ralentir pour prendre des décisions réfléchies et empathiques. »

Le communiqué d’Apple se poursuit avec la liste de plusieurs professionnels qui participent à l’écriture des séries et films proposés sur la plateforme. Dans cette liste se trouvent plusieurs professeurs d’université ainsi qu’un clinicien en psychiatrie. Apple TV+ compte déjà de nombreux programmes pour enfants dont Eau Calme, Doug le Robot, Snoopy, Ghostwriters, etc.