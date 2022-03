C’est reparti pour les sessions Today at Apple dans les Apple Store américains. Il y avait eu une pause de deux ans à cause du Covid-19 et voilà maintenant qu’elles sont de retour. En France, ces sessions sont déjà disponibles depuis quelques semaines.

Le retour de Today at Apple dans les Apple Store américains

Les ateliers Today at Apple dans les Apple Store aux États-Unis reprendront dès le 7 mars. Les amateurs de musique et les créateurs de tous niveaux sont invités à se rendre dans leur boutique locale pour découvrir l’art du remixage avec GarageBand, l’application de création musicale d’Apple, en utilisant la musique de Lady Gaga. Au cours de la session pratique, les participants remixeront la chanson Free Woman de Lady Gaga en expérimentant avec les Live Loops, Remix FX, et plus encore. À la fin de cette session gratuite de 30 minutes, les participants pourront partager et célébrer leurs mixes uniques.

« Nous avons hâte d’accueillir à nouveau un plus grand nombre de nos communautés dans nos magasins pour vivre l’expérience Today at Apple, animée par nos incroyables Apple Creatives », a déclaré Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple chargée des boutiques et du personnel. « L’expérience de cette connexion dans nos magasins nous a manqué, et nous sommes si heureux que Today at Apple soit de retour en personne ».

Les sessions Today at Apple ont fait leurs débuts en 2017 dans les Apple Store du monde entier, proposant des séances éducatives gratuites sur des sujets allant de la photo et de la vidéo à la musique, en passant par le codage et l’art, entre autres. Ces sessions sont créées pour inciter les gens à aller plus loin avec leur créativité et les produits qu’ils apprécient, et à découvrir de nouvelles façons de donner vie à leurs passions. Pendant la pandémies, les ateliers étaient disponibles de manière virtuelle.