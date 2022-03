Gartner a pris son temps pour livrer ses estimations de ventes de smartphones dans le monde durant le quatrième trimestre 2021, mais il faut dire que la pandémie n’a pas vraiment facilité la récolte des données nécessaires. Le tableau de Gartner se distingue aussi de celui d’IDC ou de Counterpoint sur un point essentiel : le cabinet d’analyse livre ici les Pdm des ventes de smartphones au client final, et non seulement les mobiles distribués aux boutiques physiques ou en lignes. Et visiblement, la prise en comptes des seules ventes au client final change bel et bien la donne : sur le Q4 2021, les ventes d’iPhone auraient ainsi très largement surclassées celles des mobiles Samsung, même si le géant sud-coréen a un peu réduit l’écart avec Apple (sur un an) grâce à une croissance en forte hausse (+11%).

Apple aurait donc écoulé sur le Q4 près de 83 millions d’iPhone, soit 21,9 % du marché mobile. Samsung serait assez loin derrière sur la période (14 millions d’exemplaires vendus en moins), et se contenterait de 18,2% de Pdm, ce qui est un peu mieux que les 16,1% de Pdm du Q4 2020. Derrière, Xiaomi est à la traine avec près de 45 millions de mobiles écoulés au client final, et une fois n’est pas coutume affiche une croissance beaucoup plus faible que d’habitude (+3,2%). Du côté d’OPPO, c’est un peu la soupe à la grimace avec des ventes en baisse de près de 2 millions d’unités (-5,2%) et c’est encore pire pour Vivo (-10,6%). Au global, le marché mobile se serait un peu tassé sur le Q4 2021 par rapport au Q4 2020 (-1,7%).