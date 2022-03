L’analyste Ming Chi Kuo n’est pas un grand adepte de Twitter, mais quand il s’y met, ce n’est pas pour ne rien dire. Ainsi, à quelques jours de la conférence Apple du 8 mars, Kuo nous livre ses prévisions concernant la prochaine version d’iPhone SE (3). En vrac, Kuo nous affirme donc que la production de masse de ce modèle démarrera le 22 mars prochain, Apple prévoyant de produire entre 25 et 30 millions d’exemplaires pour l’année 2022.

Some predictions for the coming new iPhone SE:

1. Mass production in Mar'22.

2. Estimated shipments of 25-30 mn units in 2022.

3. Storage: 64/128/256GB.

4. A15 & 5G support (mmW & Sub-6 GHz).

5. Casing: white, black, and red.

6. Similar form factor design to current SE. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 4, 2022

3 capacités de stockage seront proposées, 64, 128 ou 256 Go, et l’appareil embarquerait un processeur A15 compatible 5G (ondes millimétrique et Sub-6 GHz). Trois coloris seraient proposés au lancement, soit le blanc, le noir et le rouge (comme les modèles actuels). Enfin, le design de l’iPhone SE vers.3 ne changerait pas d’un iota. Si l’on en croit les fuites les plus crédibles, Apple profiterait aussi de sa conférence pour dévoiler un iPad Air 5 ainsi qu’un Mac mini équipé des puces M1 Pro et M1 Max.