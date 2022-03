Apple a choisi la date du 11 avril pour le retour au bureau en ce qui concerne ses employés américains. Tim Cook leur a annoncé la nouvelle dans un mémo, selon Bloomberg.

Retour au bureau dès le 11 avril

À compter du 11 avril, les employés devront travailler à l’Apple Park au moins une fois par semaine, le reste pouvant être en télétravail. Trois semaines plus tard, ils devront se rendre sur place au moins deux jours par semaine. Et à partir du 23 mai, ce sera au moins trois jours par semaine (les lundis, mardis et jeudis).

« Pour beaucoup d’entre vous, je sais que le retour au bureau représente une étape longtemps attendue et un signe positif que nous pouvons nous engager plus pleinement avec les collègues qui jouent un rôle si important dans nos vies », a déclaré Tim Cook. « Pour d’autres, il peut également s’agir d’un changement déstabilisant ».

Au départ, les employés devaient revenir au bureau en juin 2021. Mais la situation avec le Covid-19 a empiré au fil des mois, ce qui a obligé Apple à repousser la date, et ce à plusieurs reprises. Aujourd’hui, la situation s’améliore et le nombre de cas diminue, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Apple est donc confiant. D’autres sociétés, comme Google, ont également choisi avril pour un retour « à la vie normale ».

« Dans les semaines et les mois à venir, nous avons l’occasion de combiner le meilleur de ce que nous avons appris sur le travail à distance avec les avantages irremplaçables de la collaboration en personne », a déclaré Tim Cook dans le mémo. « Il est plus important que jamais que nous nous soutenions les uns les autres pendant cette transition, à travers les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’équipe et dans le monde entier ».

D’autre part, Apple annonce à ses employés qu’ils bénéficieront d’un mois supplémentaire de travail à domicile pour l’année, dans le cadre d’un programme pilote hybride.