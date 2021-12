Apple reporte indéfiniment le retour au bureau pour les employés

Apple a encore une fois modifié la date du retour au bureau pour les employés, à tel point qu’il n’y a plus de date. Cela devait se faire en février 2022, mais il y a un nouveau report au vu du nombre de cas en hausse pour le Covid-19 et le variant Omicron qui circule.

Un retour au bureau… à une date indéterminée

Tim Cook, le patron d’Apple, a informé les employés dans un mémo que le retour au bureau se fera un jour, mais pas en février. Ils ne savent pas quand il aura lieu. Il faut dire qu’Apple ne peut pas prévoir ce qu’il va se passer, d’où la difficulté d’être précis. Dans la foulée, Tim Cook annonce aux employés qu’ils toucheront 1 000 dollars de bonus pour s’équiper à la maison afin d’avoir de bonnes conditions pour le télétravail.

Apple retail employees also get the $1,000 bonus — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) December 15, 2021

Ce délai sera une bonne nouvelle pour les employés d’Apple qui redoutaient le retour au bureau, mais Apple prévoit de faire revenir les employés à un moment donné. Tim Cook a déclaré que la date de retour est « encore à déterminer » pour le moment.

Dès le départ, Tim Cook et ses équipes ont clairement dit que le retour au bureau aura lieu. Il n’y aura pas de télétravail à 100%. En revanche, la société va s’adapter et autorisera les employés à faire du télétravail à hauteur de deux jours par semaine. Le reste du temps, il faudra revenir au bureau. Apple prévoit également d’autoriser les employés à travailler à distance jusqu’à un mois par an, ce qui leur laissera plus de temps pour voyager et se rapprocher de leurs proches.