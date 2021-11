Tim Cook a envoyé un mémo aux employés d’Apple pour leur annoncer que le retour au bureau se fera finalement le 1er février. Le plan d’origine était juin 2021, avant d’être reporté à septembre, octobre, janvier 2022 et donc maintenant février.

1er février 2022, jour du retour au bureau chez Apple

Le retour au bureau chez Apple se fera sous une forme hybride (travail sur place et télétravail). Les employés travailleront sur place à hauteur d’un ou deux jours par semaine. À partir de mars, ce sera trois fois par semaine : lundi, mardi et jeudi. Ce sera en télétravail le mercredi et le vendredi. Tim Cook souligne qu’il peut avoir des exceptions, notamment pour les équipes qui ont besoin d’être sur place en permanence. Dans ce cas, ces personnes ne pourront pas se mettre en télétravail.

Apple prévoit également de permettre aux employés de travailler à distance jusqu’à un mois par an, une augmentation par rapport aux deux semaines précédentes annoncées plus tôt dans l’année. « Cela offre plus d’opportunités pour voyager, se rapprocher de vos proches ou simplement bousculer vos routines », a déclaré Tim Cook aux employés dans son mémo.

Pendant ce temps, ce retour au bureau dérange certains employés. Une poignée d’entre eux n’ont pas hésité à écrire à Tim Cook il y a quelques mois, estimant qu’ils devraient avoir le choix et non se voir imposer un retour au bureau. Pour sa part, Apple estime que le retour au bureau est crucial pour un meilleur travail.