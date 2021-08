Covid-19 : Apple reporte encore le retour au bureau, cette fois pour janvier 2022

Il y a un nouveau report concernant le retour au bureau pour les employés chez Apple, qui interviendra finalement en janvier 2022. Le plan était au départ un retour dès septembre. Apple a ensuite décidé d’attendre octobre. Et voilà maintenant qu’il faudra finalement attendre le début de l’année prochaine.

Chez Apple, le retour au bureau au lieu en janvier 2022

Sans surprise, Apple a reporté le retour au bureau à janvier 2022 à cause du Covid-19, des variants (dont le variant delta) et la hausse du nombre de cas. « Je sais qu’il existe un sentiment de frustration du fait que la pandémie n’est pas encore derrière nous », a écrit Deirdre O’Brien, la vice-présidente d’Apple chargée des employés et des Apple Store, dans un mémo relayé par The Verge. « Pour de nombreux collègues à travers le monde, cette période a été une période de grande tragédie, de souffrance et de déchirement. Sachez que nous sommes tous là pour nous soutenir les uns les autres et nous épauler dans ces moments difficiles », a-t-elle ajouté.

Deirdre O’Brien promet qu’Apple avertira les employés un mois avant le retour au bureau. Ils pourront ainsi se préparer comme il faut. En attendant, ils restent en télétravail. Certains employés sont malgré tout obligés d’aller travailler sur site pour la simple et bonne raison que certains emplois ne peuvent pas être réalisés à distance.

Le fabricant d’iPhone a déjà dit que les employés devront être présents les lundis, mardis et jeudis. Ils seront en télétravail les mardis et vendredis. Le retour au bureau se fera donc en janvier 2022 pour les employés chez Apple… sauf si la situation évolue dans le mauvais sens.

En attendant, certains veulent rester en télétravail, et ce de manière permanente. Mais Apple a déjà décliné leur demande. Cela ne plaît pas à certains employés, avec quelques-uns qui n’ont pas hésité à écrire directement à Tim Cook.