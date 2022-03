La série Acapulco sur Apple TV+ aura bien le droit à une saison 2. Le service de streaming annonce son retour, mais se veut pour l’instant léger sur quelques détails.

Une saison 2 signée pour Acapulco sur Apple TV+

Acapulco raconte l’histoire de Máximo Gallardo (joué par Enrique Arrizon), un jeune homme qui a la vingtaine, dont le rêve devient réalité lorsqu’il obtient le travail de sa vie en tant qu’employé dans un hôtel à la station balnéaire la plus branchée d’Acapulco. La deuxième saison reprend dans la foulée de la première. En 1985, Máximo doit faire face à des bouleversements dans la station, à des problèmes inattendus à la maison et à un nouvel intérêt amoureux qui pourrait bien rivaliser avec la fille de ses rêves. Aujourd’hui, le vieux Máximo (joué par Eugenio Derbez, qui est aussi le narrateur de la série) arrive à Acapulco, où il rencontre plusieurs personnes de son passé — pour le meilleur et pour le pire.

Le casting aux côtés d’Eugenio Derbez comprend Enrique Arrizon, Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Perez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco et Carlos Corona.

Apple TV+ ne donne pour l’instant aucune information sur la date de sortie de la saison 2 pour Acapulco, tout comme il n’y a pas d’information sur le nombre d’épisodes. Pour rappel, la première saison a débuté en octobre 2021 et comprenait 11 épisodes.