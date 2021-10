« En 1984, après avoir obtenu le poste dont il avait toujours rêvé dans la station balnéaire la plus en vue d’Acapulco, Maximo Gallardo est vite rattrapé par la dure réalité ». Voilà donc le pitch d‘Acapulco, la série de comédie latine des showrunners Austin Winsberg et Chris Harris dont les deux premiers épisodes sont désormais disponibles dans Apple TV+. Outre un humour à la fois corrosif et bon enfant (oui, c’est possible), Acapulco se distingue surtout par le choix de son acteur vedette, le mexicain Eugenio Derbez, absolument irrésistible dans Overboard (avec la délicieuse Anna Faris), et qui ici interprète le rôle doux amer d’un homme d’âge mûr se remémorant sa jeunesse dans les années 80. Les deux premiers épisodes d’Acapulco (le Pilote de la série et « La copine de Jessie ») sont disponibles dès aujourd’hui dans Apple TV+ (4,99 euros/mois).

On notera aussi que le 4ème épisode de Foundation, le 4ème épisode de The Morning Show saison 2 et le 7ème épisode de See saison 2 sont disponibles depuis ce matin.